Cajuti, uma das rádios mais antigas do Brasil, volta ao ar

Leonardo Oliveira Brito



A Rádio Cajuti, uma das primeiras emissoras do país, será oficialmente reinaugurada na segunda-feira (13/2), às 19h, com um evento na sede do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. A cerimônia contará com palestra de Fernando Morgado, que resgatará a trajetória da estação e o seu papel na cultura carioca.

Por iniciativa do setor de cultura do Tijuca Tênis Clube, a Cajuti foi definitivamente resgatada e transformada em rádio web. A programação, ainda em fase experimental, já pode ser ouvida através da internet – https://cajuti.radio.br/ – e nas dependências do clube, que agora conta com um novo sistema de som.



“Atuo no Tijuca Tênis Clube há quase duas décadas e sempre ouvi falar da Rádio Cajuti. Essa marca carrega uma história linda, repleta de contribuições para a radiodifusão e para a MPB. Com a reinauguração da Cajuti, vamos entregar aos tijucanos mais uma opção de diversão qualificada e identificada com o clube e com o bairro”, disse Anna Couto, gerente cultural do Tijuca.



Neste primeiro momento, a programação é inteiramente musical, adotando o formato adulto contemporâneo. A tecnologia surge como um dos destaques da rádio, que nasce sendo uma das primeiras do Brasil a ter vinhetas produzidas por inteligência artificial. “A tendência é que esse recurso continue evoluindo de forma acelerada”, comentou André Fampa, responsável pelas partes técnica e artística da Cajuti.



A nova fase da rádio foi inspirada por uma pesquisa de Fernando Morgado, consultor, professor e autor de livros como o best-seller Silvio Santos – A Trajetória do Mito. E caberá justamente a Fernando Morgado a missão de ministrar a palestra de reinauguração da emissora.



“Como radialista e tijucano, sinto-me honrado em poder atuar no evento que marca a volta definitiva da Cajuti. Trata-se do resgate da Tijuca como bairro gerador de conteúdo”, declarou Morgado. “Também fico extremamente feliz em ver que o trabalho de pesquisa que realizo também serve de motivação para o surgimento de projetos como esse, tão relevantes do ponto de vista cultural”, concluiu.



Fundada em 4 de maio de 1934, a Cajuti pertence ao Tijuca Tênis Clube, maior clube social em número de sócios pagantes da América Latina. Donga, Emilinha Borba, Francisco Alves, Noel Rosa e Orlando Silva foram alguns dos grandes nomes da música brasileira que atuaram na emissora, cujo sinal em AM existiu até o ano de 1937. Desde então, a rádio oscilou períodos fora do ar e em operação, mas apenas em circuito interno. O dial da emissora depois passou para os Diários Associados em 1948, alterando novamente seu nome, criando a Rádio Mundial, depois adquirida pelo Grupo Globo, que a transformou em CBN.

Serviço

Cerimônia de reinauguração da Rádio Cajuti

Data e horário: segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, 19h

Local: salão do segundo andar do Tijuca Tênis Clube

Endereço: rua Conde de Bonfim, 451, Tijuca

Evento aberto ao público em geral. Entrada franca.