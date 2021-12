Caixão com defunto é abandonado na estrada

Policiais civis que passavam numa viatura pela rodovia BR-116 acabaram fazendo um resgate um tanto quanto inusitado na última sexta-feira (17). Agentes da 66ª DP (Piabetá) se depararam com um caixão, com um corpo dentro, jogado no meio da pista. O caso aconteceu na Baixada Fluminense e foi confirmado pelo delegado titular da unidade, Angelo Lages.

Um policial ficou ao lado escoltando o caixão enquanto caía a chuva. Em um áudio compartilhado entre policiais, um agente contou que o caixão com o corpo caiu de um carro funerário sem que o motorista percebesse. Quando encontraram o caixão, o objeto estava no meio da pista e com a tampa aberta. Os agentes, então o fecharam e viram um papel colado na tampa com informações de um hospital.

Segundo os policiais, eles conseguiram entrar em contato com a unidade de saúde, depois com a funerária, e então o caixão foi devolvido à empresa.