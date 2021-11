Caixa volta a funcionar em horário normal

A Caixa Econômica Federal anunciou que a partir da próxima terça-feira (23) a agências voltam a funcionar em horário normal, das 10h às 16h. Isso vai acontecer por causa do fim dos pagamentos do Auxílio Emergencial e também a diminuição dos casos da Covid-19 no Brasil.

Por causa da situação da pandemia, as agências da Caixa Econômica Federal estão funcionando atualmente das 8h às 13h. Segue a lógica de que quem chegar na fila antes desse horário final vai ter que ser atendido pelos agentes.

É preciso ficar atento porque esses prazos mudam de acordo com o fuso horário em que a agência se encontra. Mas os clientes não podem deixar de seguir com o protocolo de segurança contra a Covid. Ainda é exigido o uso das máscaras dentro das sedes das agências e álcool em gel.

Em relação às demais agências não há previsão de volta ao normal. Nas agências que ainda não voltaram ao normal, o atendimento presencial acontece das 9h às 14h. Medida tomada no início da pandemia do novo corona vrírus, desde março do ano passado.