Painel: Caixa suspende crédito consignado

A Caixa Econômica Federal informou na sexta-feira (13) que suspendeu a oferta de crédito consignado para beneficiários do Bolsa Família a chamada linha Consignado Auxílio. Em comunicado, a Caixa disse que o produto passará por uma “revisão completa de parâmetros e critérios”. O antigo Auxílio Brasil voltou a se chamar Bolsa Família, na atual gestão.

A suspensão está valendo desde quinta-feira (12). Segundo o banco, as contratações já realizadas não passarão por mudanças e as parcelas do financiamento serão debitadas de maneira regular e de acordo com cada contrato.

A Caixa criou o consignado do Auxílio Brasil, que também atende quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) no dia 10 de outubro. A modalidade de crédito oferecia empréstimos aos beneficiários do Auxílio Brasil que podiam chegar a R$ 2,5 mil, pagos em parcelas de até R$ 160 descontadas do benefício por até 24 meses.

O crédito consignado é aquele concedido por instituições financeiras com desconto automático das parcelas em folha de pagamento do salário ou benefício.



Rio de Janeiro – Mesmo poluída, Baía de Guanabara é fonte de renda para milhares de pescadores (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

PREFEITOS PRECISAM CRIAR CONSELHO GESTOR DA BAIA

Os 13 municípios da orla da Baía de Guanabara precisam se articular para a criação de um consórcio visando ações para a sua recuperação, tema não incluído nas metas de ações dos governos Federal e Estadual.

Mesmo sem o poder de decisão e de comando dos inúmeros órgãos responsáveis pela má qualidade das águas guanabarinas. Este consórcio teria as condições de fazer um profundo diagnóstico e atuar como força de pressão para salvar o valioso patrimônio natural, que vice sob permanente processo de poluição e não recebe melhoramentos para o bom uso coletivo do valioso litoral.

Para esta missão existe um bom quadro gestor e com capacidade de integração com os 13 prefeitos, além das empresas privadas de água e de esgoto. Trata-se do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que já teve a boa interlocução quando criou e presidiu o Consórcio dos Municípios dos do Leste Fluminense (Conleste). A entidade abrangia até municípios da Serra, mas não alcançava Duque de Caxias e o Rio de Janeiro.

Rodrigo Neves apoiou Lula no segundo turno, mas não foi selecionado pelo governo federal, que está com ausência de valores fluminenses em seus quadros. O ex-prefeito não tem programada nenhuma participação politica em 2024, embora seja lembrado para concorrer a prefeito em São Gonçalo, cidade onde nasceu e que é governada pelo Capitão Nelson, integrante do bloco bolsonarista.

Mais cadeias

Quando governador do RJ, o jurista Wilson Witzel anunciou o desejo de construir mais um presídio.

O país precisa de mais cadeias, especialmente com o aumento de políticos importantes recolhidos a presídios fechados ou cumprindo com o uso de tornozeleiras eletrônicas.

Ele próprio sofreu condenação e foi impedido de cumprir o mandato de governador.

Em Brasília a situação tornou-se mais grave com 1.166 novos “hóspedes” no presídio da Papuda, elevando a sua população para 13.200 presos, mas só dispõe de 5.800 vagas.

Não adianta pensar em transferir para os municípios de procedência a maior parte dos recolhidos por atos de vandalismo. Todos os presídios brasileiros estão com superlotação.

Antecipação de IPTU

Por tradição o Imposto Predial e Territorial Urbano era parcelado em 12 meses e algumas prefeituras reduziram o prazo para 11 meses, Agora a Prefeitura de Araruama inova com a adoção do sistema de cobrança em 10 parcelas.

Alguns contribuintes até gostaram por se livrarem da despesa no fim do ano, encerrando o desembolso no final de setembro.

Mas, um detalhe: na maioria dos casos as parcelas vencem já na semana anterior ao tradicional “dia de pagamento” salarial do mês seguinte.

A “pancada” traiçoeira

Muita gente estava feliz com a cessação dos temporais e o início do calor na última quinta-feira.

Os bares ao ar livre ficaram lotados, prenunciando o retorno das “férias altas”.

Mas por volta das 20 horas, São Pedro ensaiou a abertura da sua torneira, talvez com a bondade de ajudar a limpeza das ruas e manter o propósito de assegura o nível dos reservatórios para intimidar os que se favorecem dos aumentos das tarifas de água, alegando escassez de recursos hídricos no curso da estação do verão.

O alarme dos pingos de água assustou muita gente, mas a chuvarada durou pouco.

RODAS PERIGOSAS

Não raras são as visões de motos caídas nas vias públicas, quase sempre com pequenas consequências físicas para os ocupantes.

O fato é mais comum em dias de chuva.

Chamou a atenção na chuvarada de quinta-feira quando três motos tombaram ao mesmo na entrada do campus da UFF, defronte ao Tio Cotó e defronte à Igreja. Num dos casos o agravante foi a derrapagem em trilhos dos antigos bondes.