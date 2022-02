‘Caixa Mágica’ comemora os 100 anos do rádio no Brasil

Em 2022, o rádio completa 100 anos no Brasil. Com o objetivo de resgatar as memórias desse histórico meio de comunicação, o radialista, professor e escritor Fernando Mansur idealizou o canal “Caixa Mágica”. O projeto, que é originário de um livro escrito por Mansur, irá, por meio de YouTube, trazer entrevistas com personalidades que ajudaram a construir o rádio no Brasil, seja profissionais do ramo, publicitários ou músicos.

Os episódios serão veiculados no YouTube e a estreia está prevista para o dia 5 de março. A iniciativa conta com o apoio do locutor esportivo Luiz Carlos Silva. Ele e Mansur tem uma ligação especial, já que ambos são de Ponte Nova, no interior de Minas Gerais. Em entrevista ao jornal A TRIBUNA, Mansur resgatou as origens do rádio no país para explicar como surgiu a ideia do canal.

“Eu tenho um livro chamado ‘A Caixa Mágica: Histórias de Vida pelas Ondas do Rádio’ e, recentemente, me dei conta que nós estamos completando 100 anos da primeira transmissão radiofônica, que foi em 1922, no Morro do Castelo, no Rio de Janeiro. Um ano depois, Edgard Roquette Pinto fundaria a primeira rádio, no Rio de Janeiro. Sou muito fã dele em todos os sentidos. Então pensei que deveríamos homenagear o rádio. Convidei o Luiz Carlos Silva, que é meu conterrâneo, para fazer essa dobradinha comigo no ‘Caixa Mágica'”, disse.

Canal é inspirado em livro de autoria de Fernando Mansur

O episódio de estreia será com Cléver Pereira, que foi coordenador da Rádio Cidade entre as décadas de 1970 e 1980. A data de estreia foi escolhida a dedo pelo convidado por ser o dia do aniversário do maestro Heitor Villa-Lobos. Pereira possui uma ligação afetiva com o maestro devido a uma música especial de Natal veiculada pela emissora. A história será contada no programa, mas Mansur antecipou alguns pontos.

“O principal objetivo do canal é homenagear o rádio través de pessoas que amam o rádio, foram influenciadas pelo rádio e trabalham com o rádio. Pessoas ligadas à música, gravadoras, radialistas, jornalistas, locutores, publicitários. Já tivemos a oportunidade de entrevistar o Cléver Pereira. O primeiro programa será com ele, que é fã de Villa-Lobos. Numa das vinhetas de Natal da Cidade, ele escolheu ‘O Trenzinho do Caipira’ e adaptou uma letra. Dona Arminda, esposa do Villa-Lobos, nos recebeu. O Cléver pediu demissão da Cidade em um dia 5 de março, aniversário de Villa-Lobos”, contou Mansur.

Os dois próximos episódios também já estão gravados. Serão com o músico Roberto Menescal, um dos precursores da Bossa Nova, e Luciano Pereira, a quem Mansur classifica como “um dos grandes nomes da nova geração do rádio”. Mansur convida todos aqueles que gostam do rádio a acompanhar o trabalho e também divulgar por meio das redes sociais.

“Outro convidado foi o Roberto Menescal, um dos maiores nomes da música Brasileira, um dos criadores da Bossa Nova, com dezenas de músicas de sucesso com Ronaldo Bôscoli como parceiro. Ele foi diretor de gravadora, lidou muito com o rádio e ajudou a fazer a programação da Rádio Nacional só com música brasileira. Outra pessoa, da nova geração, é o Luciano Gomes Machado que foi meu chefe na MPB FM e hoje é diretor da Rádio Nova Brasil. Vamos disponibilizar as entrevistas no YouTube e contamos com o compartilhamento de quem gosta de rádio”, continuou.



Canal será coordenado por Fernando Mansur e Luiz Carlos Silva

Parceiro de Mansur no projeto, Luiz Carlos Silva comentou sobre as expectativas para o canal “Caixa Mágica”. “Fiquei muito honrado com o convite. O Mansur me chamou porque somos parceiros há muitos anos e esse projeto vai ser vitorioso, buscando enaltecer cada vez mais a importância do rádio”, afirmou.

Novo desafio

Fernando Mansur é escritor e também professor aposentado da Universidade do estado do Rio de Janeiro (UFRJ), além de possuir uma vasta carreira no rádio, passando por emissoras como a Rádio Cidade, MPB FM e JBFM. Ele avalia o canal “Caixa Mágica” como um novo desafio e uma oportunidade de se reencontrar com o meio que lhe abriu diversas portas durante a carreira.

“Eu me aposentei na UFRJ em 2015, a Rádio MPB FM fechou em 2017, faço a voz padrão da JBFM e tenho um canal no YouTube, ‘Cá Entre Nós’, de Teosofia e arte. E agora senti a necessidade de estar mais junto do rádio e o centenário foi um gancho para me aproximar desse veículo que tanto amo e abriu as postas da minha vida. Eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa. O Luiz Carlos é um grande parceiro e incentivador”, afirmou.

Memórias de Carnaval

Neste final de semana, o Brasil vive período de Carnaval e o rádio foi um dos meios de comunicação mais importantes para a difusão da festa popular. Quem trabalha ou trabalhou no ramo tem guardadas diversas memórias. Mansur contou sobre uma vez em que Cléver Pereira levou toda a equipe da Rádio Cidade para acompanhar um dia de ensaios na União da Ilha do Governador, além da participação de desfiles na Marquês de Sapucaí.

“Na época da Rádio Cidade, o Cléver nos levava, além das discotecas, nos levava a escolas de samba e até para desfilar. Ele fazia com que a gente convivesse com vários setores da música no Rio de Janeiro, da cultura popular, dos shows, de tudo. No Carnaval o que mais me recordo foi quando ele levou a equipe á União da Ilha do Governador para conversar com os diretores da escola, entender o dia a dia.”

Já o jornalista e radialista André Freitas possui 24 anos de cobertura da Marquês de Sapucaí. Ele recorda com muito carinho do de 1998, quando a Estação Primeira de Mangueira homenageou Chico Buarque. Além disso, André tem uma ligação íntima com a festa popular, atuando também como músico.

“A primeira vez a gente nunca esquece. Carnaval de 1998, a primeira oportunidade que tive de trabalhar no Carnaval. Foi um momento muito especial, quando a Mangueira fez uma homenagem ao Chico Buarque, que estava fazendo 50 anos de vida, e a Mangueira 75 anos. Foi muito marcante observar e fazer parte. Eu venho do Carnaval, sou músico e compositor de escola de samba. Cobrir o Carnaval representa o prazer de estar em contato com aquilo que você gosta, desempenhando seu trabalho e ajudando a difundir uma gigantesca manifestação popular.”

Vítor d’Avila