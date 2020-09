Caixa abre nesse sábado agências na região para pagamento de Auxílio Emergencial

A Caixa Econômica Federal abre, neste sábado, 79 agências em todo estado, com objetivo de atender pessoas quem têm direito ao Auxílio Emergencial e ao saque do Fundo de Garantia. As agências estarão abertas das 8h às 12 horas. Terão direito ao saque do Auxílio Emergencial, em dinheiro, pessoas nascidas em janeiro, enquanto os trabalhadores nascidos em maio poderão realizar o saque emergencial do FGTS. A Caixa planeja pagar R$ 200,5 bilhões do Auxílio Emergencial para 67,2 milhões de pessoas no país. Em Niterói, três agências estarão abertas para atender o público, o mesmo número de agências em São Gonçalo. Em Maricá, uma agência estará aberta, assim como Itaboraí.

O saque emergencial do FGTS poderá ser feito para trabalhadores nascidos em maio que tiveram o FGTS emergencial creditado em conta e não movimentaram a conta poupança social digital, ou trabalhadores que tenham saldo remanescente e que poderão sacar o benefício em dinheiro. Também será possível transferir valores através do aplicativo Caixa Tem para outra conta da Caixa ou de outro banco, além de utilizar os recursos da conta social digital para fazer compras por meio de QR Code, pagar boletos, contas de água, luz e outros serviços.

Nessa sexta-feira as agências seguem o pagamento da primeira parcela do novo auxílio emergencial de R$ 300, para famílias cujo número do NIS tenha final 2. O pagamento do lote residual serão as 4 parcelas de R$ 300 restantes e segue o calendário habitual do programa até o dia 30 de setembro. O beneficiário pode sacar o benefício nos canais de auto atendimento, casas lotéricas e correspondentes ao Caixa Aqui, ou crédito em conta Caixa Fácil.

Agências da região que estarão abertas nesse sábado (das 8 às 12 h): Niterói – (Fonseca) – Alameda São Boaventura; (Icaraí) – Rua Gavião Peixoto; (Piratininga) -Avenida Professor Ernani Faria Alves; São Gonçalo – (Alcântara) – Rua Doutor Alfredo Backer; Estrada Raul Veiga; (Centro) – Rua Doutor Nilo Peçanha; Itaboraí – (Centro) – Praça Roberto Pereira dos Santos; Maricá – (Centro) – Avenida Roberto da Silveira.