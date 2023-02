Caio Martins: contrato com o Botafogo termina, mas futuro segue indefinido

Apensar do término de uma história de 35 anos, ambiente ontem era de normalidade

A partir de hoje (1º), o Estádio Caio Martins, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, oficialmente deixa de estar concedido ao Botafogo de Futebol e Regatas. Na última sexta-feira (27), o presidente do clube, Durcesio Mello, havia confirmado que ontem (31) seria o último dia do vínculo, iniciado em 1988. No entanto, funcionários do estádio e do Complexo Esportivo, que fica ao lado, desconheciam a informação.

A reportagem de A TRIBUNA esteve ontem no Caio Martins. O clima era de aparente normalidade. Funcionários do Complexo Esportivo, administrado pela Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Juventude desde 2021, não sabiam do fim do vínculo. Logo, desconheciam quaisquer planos para a área do campo de futebol a partir de então. Há de se ressaltar que o complexo permanece sem administrador.

Enquanto isso, na parte que ontem ainda estava oficialmente concedida ao clube, o ambiente nem de longe remetia ao fim de uma história de quase 35 anos. Na parte da manhã, não havia ninguém ligado à administração botafoguense. Contudo, um funcionário confirmou que a agenda de treinamentos das categorias sub-20 e profissional do futebol feminino aconteceria normalmente, apesar do fim do vínculo.

Aliás, graças ao futebol feminino o estádio ganhou vida nos últimos meses. Depois de anos de subutilização e anúncio de que a concessão não seria renovada, feito por Durcesio Mello em 2021, nos últimos meses as Gloriosas passaram a ter o campo niteroiense como sua casa. Isto fez com que uma reviravolta acontecesse. O clube voltou atrás e iniciou negociações com o governo estadual para renovar a concessão.

“Temos o projeto de levar o futebol feminino para lá. Estamos tentando extensão do contrato de cessão de uso”, garantiu o presidente alvinegro, na última sexta-feira. Ontem, tanto Durcesio quanto a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer foram novamente perguntados sobre o andamento das negociações. Contudo, até o fechamento deste texto, não tinham respondido.

Sugestões para o espaço

Projetando um cenário pós-botafogo, o professor Carlos Cova, doutor em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ e especialista em concessões e parcerias público-privadas (PPPs) sugeriu algumas formas de garantir a continuidade do complexo. Ele acredita que todo o espaço deve ser explorado pela iniciativa privada, na forma de concessão.

“A melhor opção é iniciativa privada. O estado de abandono desse importantíssimo equipamento esportivo e cultural, que há quase 82 anos marca presença no município de Niterói, reflete o fato de que a sistemática e tradicional descontinuidade de programas e projetos governamentais, bem como a lamentável ineficiência da gestão, implicam em prejuízos sérios para a população e para os contribuintes”.

Ele faz questão de observar que a concessão aplicada deve seguir o modelo clássico, e não o de PPP. Além disso, para Cova, a modelagem da concessão deveria incluir uma série de receitas acessórias, derivadas da exploração econômica do espaço sob as mais diversas formas (aluguéis de salas e lojas, bilheterias, marketing associado, eventos diversos, exposições, shows e outras possibilidades).

“Um modelo de concessão para a iniciativa privada, não uma PPP, mas sim uma Concessão tradicional, seria bastante efetivo na sua capacidade de entrega de um elenco de serviços de qualidade para a população, sem perder de vista a possibilidade de suporte financeiro público para oferta de atividades gratuitas para segmentos sociais menos favorecidos, adicionando ao complexo uma gestão a ser realizada por SPE ou SAF”.