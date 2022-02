Caio Ibeli é eliminado na semifinal da etapa de Sunset, no Havaí

Único brasileiro na fase final da etapa de Sunset do Mundial de Surfe, Caio Ibeli levou a virada na última onda para o havaiano Barron Mamiya, e foi eliminado. O brasileiro que substituiu o tricampeão mundial Gabriel Medina, que decidiu se afastar das primeiras etapas, estava liderando com o somatório de 9.80.

Porém, mesmo com a prioridade no fim da bateria, Caio deixou Mamiya pegar a onda decisiva. O havaiano precisava de um 3.30, uma nota considerada baixa, e acabou marcando 3.87, somando 10.37. O desempenho de Ibeli foi parecido com o da etapa inicial em Pipeline, onde parou nas semifinais.

Agora, o havaiano Barron Mamiya aguarda a bateria entre o japonês Kanoa Igarashi e o australiano Ethan Ewing, para conhecer o adversário da final.