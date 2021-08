Caio Bonfim fica em 13º na marcha atlética 20 km

Atleta de Sobradinho não conseguiu repetir o desempenho da Rio-2016, quando chegou na 4ª posição

Na disputa em que o italiano Massimo Stano conquistou a medalha de ouro na marcha atlética 20km dos Jogos de Tóquio, com o tempo de 1:21:05, Caio Bonfim, atleta brasileiro melhor colocado na prova, cruzou a linha de chegada na 13ª colocação, com o tempo de 1:23:21.

Além de Caio Bonfim, a prova, que foi disputada na cidade de Sapporo, contou com a participação de mais dois marchadores brasileiros. Matheus Corrêa ficou em 46º, com o tempo de 1:31:47 e Lucas Mazzo, que abandonou a prova no quilômetro 16.

Quem assumiu o comando da disputa nos dois primeiros quilômetros foi o atleta japonês Yamanishi Toshikazu, com 8:29 de parcial. Enquanto isso, os brasileiros Caio Bonfim, Matheus Correa e Lucas Mazzo seguiram juntos no top-20.

No desenrolar da marcha, Correa recebeu uma advertência, enquanto Mazzo levou duas, complicando sua situação na prova. Naquela altura, o chinês Wang Kaihua liderava com pequena vantagem sobre o indiano Sandeep Kumar.

Com câimbras, o marchador turco Salih Korkmaz abandonou a prova aos 23 minutos. O atleta já havia sentido o problema no início da marcha, mas tentou manter o ritmo para seguir sua participação.

O primeiro marchador a receber a punição de dois minutos foi o lituano Marius Ziukas, na faixa entre 6 e 8km. No pelotão da frente, a cada quilômetro Caio Bonfim foi se firmando no top-25 da classificação, após ter perdido posições depois da primeira parcial.

Aos 37 minutos de prova, na faixa dos 9km, o marchador guatemalteco Jose Alejandro Barrondo levou sua quarta punição e foi desclassificado. Já o líder da prova, o chinês Wang, chegou na marca dos 10km com tempo de 40:55, colocando uma volta no lituano Ziukas.

Corrêa levou sua terceira punição no quilômetro 14 e precisou ficar parado por dois minutos. Outro atleta que foi punido e precisou até mesmo abandonar a prova foi o russo, vice-campeão mundial, Vasiliy Mizinov. O brasileiro Bonfim, melhor representante do país desde o início da prova, cruzou a volta em 14º.

Na faixa dos 16km, foi a vez de Mazzo abandonar a prova. Na parte da frente, o italiano Massimo Stano assunmiu a liderança da prova e passou a ser seguido pela dupla japonesa Yamanishi Toshikazu e Ikeda Koki. Com boa vantagem, Stano venceu a prova, conquistando a medalha de ouro, a sétima da Itália em nos Jogos de Tóquio 2020.

Sem grandes resultados na carreira, o marchador italiano surpreendeu e conquistou o terceiro título olímpico do atletismo da Itália nesta edição do jogos. O pódio foi completado pela dupla japonesa, Ikeda Koki e Yamanishi Toshikazu, que ficaram com prata e bronze respectivamente.