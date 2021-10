Caio Big lança feat com Ceejay e Angel

O cantor Caio Big apresenta uma nova proposta cantando um estilo musical até então diferente dos últimos lançamentos. Ele aposta agora em uma pegada mais romântica e sensual. A música “Jeito Bom” já chegou aos tocadores digitais, junto com clipe, e o single tem produção de Rodolfo Amorim.

Ceejay, filho do cantor Buchecha, segue os mesmos passos do pai e participou da composição da faixa “Jeito Bom”. E Angel, cantora de funk carioca, fecha a parceria no vocal.

“Este projeto vem de uma vontade enorme de mostrar a minha versatilidade e facetas dentro da música, busco sempre novas vertentes, sem deixar minha identidade, e agregado a outras pessoas que exalam talento torna-se uma experiência única! Por isso acredito que essa faixa tem todo o potencial de um grande feito musical!”, revela Caio Big.