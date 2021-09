Café Empresarial recebe a secretária de Fazenda, Marilia Ortiz

Aconteceu na manhã desta terça-feira (14), mais uma edição do Café da Manhã Empresarial. O evento, um dos mais importantes do setor econômico, em Niterói, é uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói) e contou com a presença de autoridades e especialistas em economia. Com o tema “Novos serviços digitais na fazenda e empréstimos do Supera Mais Ágil”, o encontro foi conduzido pela Secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz.

“É um evento de grande importância para o empresariado. É um orgulho muito grande receber a secretária Marília Ortiz na nossa CDL. Uma secretaria na qual houve uma transformação. A secretaria está se modernizando cada vez mais, levando ao contribuinte tecnologia e formas de acesso que antes nós não tínhamos. Isso se cria um facilitador. É uma secretaria que não está preocupada coma cobrança mas sim em servir o cidadão”, disse Luiz Vieira, presidente da CDL.

Foto: Marcelo Feitosa

Marilia Ortiz agradeceu ao presidente da CDL pelo convite e destacou a importância do momento atual, que representa a retomada econômica da cidade após a turbulência provocada pelo coronavírus.

“Primeiramente gostaria de agradecer ao luiz pela oportunidade de estar aqui, toda a parceria que a gente vem construindo, desde quando começamos a trabalhar juntos como subsecretários. Hoje é mais uma reunião, junto com a sociedade, que celebra esse espírito dos governos de Rodrigo Neves e Axel Grael de constante conexão. A gente está num momento diferente, de retomada econômica, após o maior desafio da nossa história”, afirmou a secretária.