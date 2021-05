Cães são levados em mais um roubo de carro

Uma fisioterapeuta da Zona Sul do Rio de Janeiro está pedindo ajuda na internet para resgatar seus dois cachorros de estimação. Ela foi vítima de um assalto no último sábado (8) onde foram levados, além dos animais, seu carro, documentos, telefone celular e o material de trabalho; como um aparelho de eletroestimulação que ela usa em pacientes pós Covid-19. Tudo aconteceu por volta das 14h na Rua Paulino Fernandes, em Botafogo.

Ingrid Maneses, 44 anos, explicou que no sábado tinha ido ao petshop levar os dois cachorros, Momoa e Lud (ambos da raça Lulu da Pomerânia) e ao sair do estabelecimento de carro foi dirigindo por algumas ruas. Ao ver pelo retrovisor a fisioterapeuta achou que as coleiras estavam muito longas e os cães começaram a se embolar no banco. Ela parou o carro e tentou desembolar as guias, mas não conseguiu.

Quando chegou na Rua Paulino Fernandes ela passou por uma pedra grande que estava na rua e conseguiu parar o veículo, saiu do carro, olhou a roda e em seguida abriu a porta traseira do carro e desembolou a coleira dos cachorros. “Eu consegui ajustar certinho e vi que tinha um senhor me olhando. Mas eu fechei a porta do carro e quando fui entrar para voltar a dirigir esse idoso me abordou. Ele me imprensou no carro, apertou meu braço e disse ‘perdeu’ e ‘você vai morrer’. Eu reagi e entrei em luta corporal com ele. Tentei salvar meus cachorros e o tempo todo eu pedia isso, para ele deixar eu tirar os cachorros do carro. Ele entrou no meu carro e fugiu”, lembrou.

A fisioterapeuta tem duas filhas, de 13 e 18 anos, e Momoa e Lud são os chamegos da casa. “Eu fiquei desesperada e ainda estou. Tem 48 horas que eu não durmo pensando o que pode estar acontecendo. Eu nunca ia imaginar que eu seria assaltada por um idoso. Ele não me mostrou arma mas eu pensei nesses segundos de reação que ele poderia puxar uma faca e me esfaquear. Foi horrível”, lamentou a moradora de Botafogo.

Ingrid usou as redes sociais para pedir ajuda e informações sobre o paradeiro dos seus cachorrinhos. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) e a fisioterapeuta disponibilizou um contato para quem tiver alguma informação sobre os animais: (21) 99383-8222.

OUTROS CASOS

No dia 26 de janeiro um caso parecido também chamou atenção das pessoas e terminou com um final feliz. O cachorro Bob, da raça shih-tzu, foi roubado no dia 20 durante assalto na Rodovia BR-101, altura do Salgueiro em São Gonçalo. Criminosos tentaram extorquir os donos do animal exigindo dinheiro pelo resgate através do telefone que a família colocou nas redes sociais enquanto procurava pelo cãozinho. Os donos do animal chegaram a depositar R$ 500 pelo resgate mas não tiveram Bob de volta. A Polícia conseguiu identificar os homens e eles foram presos em flagrante. Bob só foi resgatado no dia 29 de janeiro quando policiais civis da 74ªDP (Alcântara) entraram em contato com a família, mas não deram maiores detalhes pois o caso seguia em investigação.