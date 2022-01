Cães e gatos estarão para adoção no próximo domingo em Maricá

A campanha de adoção animal, a primeira deste ano, vai acontecer no domingo (16), entre 13h e 17h, no Shopping Boulevard Maricá, no Centro.

Nesta edição, 30 pets, entre cães e gatos, adultos e filhotinhos, estarão em busca de um lar, após todos serem resgatados das ruas por protetores da cidade. A iniciativa é da Coordenadoria Especial de Proteção Animal e ocorre sempre no terceiro domingo de cada mês.

Adoção é coisa séria: precisa ser responsável

A campanha solicita toda uma documentação aos interessados na adoção responsável. Eles devem ser maiores de 18 anos, apresentar cópias dos documentos de identidade, CPF, além do comprovante de residência.

Vale destacar que esta ação atende a todos os protocolos sanitários de enfrentamento à pandemia da Covid-19, com distanciamento entre as pessoas, obrigatoriedade do uso de máscaras e a oferta de álcool em gel.