Cães e gatos de Niterói em busca de um novo lar

Neste domingo (15), a Associação Casa do Cão e Gato (ACCG) realizará uma feira de adoção na Rua Jefferson Rocha,165, na Rotatória da Avenida Central em Itaipu, das 9h às 15h. Com um abrigo de animais localizado no Morro do Castro, na divisa entre São Gonçalo e Niterói, a instituição é uma entidade sem fins lucrativos e atua com trabalho totalmente voluntário. Atualmente é responsável por mais de 100 animais entre cães e gatos.

Na Associação, os voluntários da ACCG atuam, primordialmente, nas feiras de adoção, acompanhando o dia do animal e suas necessidades e esclarecendo ao público como o projeto funciona e quais as maneiras de ajudar a causa animal, que também pode ser feita de forma virtual.

Mas a vida dos pets resgatados não tem sido fácil. Quem conta é a coordenadora da Associação, Ana Luiza Souza, que relata a dificuldade de manter o projeto por falta de doações e devido ao alto gasto para manter a alimentação, acompanhamento veterinário, castração, vacinação e outras necessidades dos pets.

Outra dificuldade que o local tem encontrado é com relação ao resgate de animais, já que alcançou a sua capacidade máxima e não tem conseguido mais resgatar animais abandonados, devido a falta de adoção dos pets.

“O objetivo da ACCG é o resgate, a reabilitação e a colocação dos animais em lares responsáveis e amorosos. Justamente por isso, a Casa do Cão e Gato participa semanalmente de feiras de adoção na cidade de Niterói”, disse Ana Luiza.

Para quem gosta da causa animal, a Casa do Cão e Gato depende imensamente do trabalho voluntário. Para quem quiser fazer parte da equipe, basta se cadastrar no site ou contactá-los por meio das redes sociais.

“Além da ajuda financeira, a Casa do Cão e Gato depende imensamente do trabalho voluntário daqueles que amam a causa animal.Outro trabalho realizado pelos voluntários é o compartilhamento de animais disponíveis para adoção, além de rifas e pedidos de ajuda nas campanhas sazonais”, nos conta a coordenadora

Mais informações podem ser obtidas no site da instituição: casadocaoegatorj.com.