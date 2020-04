Cadastro para permissionários de táxis de Niterói vai até dia 22

Vai até dia 22 de abril o cadastro para os permissionários do serviço de táxi e prestadores de serviço de transporte escolar e auxiliares, de Niterói, para receberem o auxílio emergencial de R$ 500. O benefício faz parte de uma das ações da Prefeitura de Niterói no combate a pandemia do coronavírus. Trabalhadores dessas categorias comemoraram a ampliação da lista dos beneficiários.

O presidente do Sindicato dos Taxistas de Niterói, Celso José Wermelinger, contou que a cidade tem 1.909 autonomias sendo de 2,2 mil a 2,5 mil taxistas no total. Ele chama atenção para a vitória da categoria na ampliação da lista dos beneficiários, mas também destacou que alguns taxistas que não conseguiram fazer a vistoria 2019 por diversos motivos e estão fora da listagem.

“Nós já vínhamos perdendo a receita por conta de concorrência. Depois da pandemia a renda caiu 90% e solicitamos essa ajuda ao Executivo. A única restrição que tem é se um taxista for funcionário público, ativo ou aposentado, se for pensionista e se tiver alguma empresa. Vai ajudar a categoria. Estamos em um período de pandemia e a ajuda é para os mais necessitados”, frisou.

O motorista de van escolar Lúcio Valentin, também comemorou o benefício.

“Foi uma luta para conseguir esse benefício. A categoria escolar é invisível e corremos atrás dessa extensão dos beneficiários. Estamos com salários zero e essa será uma ajuda para esse período tão diferente que estamos vivendo. Quem não tem uma reserva ou outro emprego está numa situação mais difícil ainda. Estamos nos juntando para montar cestas básicas para doar uns para os outros”, ponderou o morador de Icaraí.

A motorista Célia Maria dos Santos, também opinou sobre o assunto.

“Estávamos esquecidos e tivemos que lutar para essa inclusão. Os pais dos alunos que eu faço o transporte me pagaram 50% dos valores que me pagavam. Mas não sei como vai ficar essa situação no próximo mês, pois muitos deles estão com problemas financeiros também”, frisou.

De acordo com nota da Prefeitura, o pagamento vai ser dividido em três parcelas que vão ser pagas nos meses de abril, maio e junho diretamente na conta corrente do beneficiário. Para receber é preciso estar com inscrição ativa nos cadastros do município e residir na cidade. As inscrições vão até o dia 22 no site da Secretaria Municipal de Fazenda. O projeto foi batizado de Programa Taxista Amigo (Lei nº 3.486/2020 e Decreto nº 13.554/2020). Para quem estiver com dificuldade para o cadastro o email subsecretariadetransportesnit@gmail.com está disponível para esclarecimentos.

A Prefeitura de Niterói foi questionada também sobre os números de taxistas, permissionários e motoristas de vans escolares cadastrados na cidade, e a subsecretaria municipal de transportes informou que Niterói possui cadastrados no transporte escolar 148 motoristas e 64 auxiliares. São 1.490 autonomias de taxistas ativas, com 924 motoristas auxiliares registrados.