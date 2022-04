‘Cacildis’: Lins Imperial celebra Mussum na Sapucaí

Há 28 anos, o Brasil perdia Carlos Bernardes Gomes, o Mussum. Embora tenham passado quase três décadas de sua partida, o legado deixado por ele nas artes cênicas e no samba continuam sendo celebrados. É com base nisso que a Lins Imperial trouxe para a Marquês de Sapucaí o enredo “Mussum pra Sempris – Traga-me o mé que hoje com a Lins vai ter muito samba no pé”.

A agremiação abriu a segunda noite de desfiles da Série Ouro, nesta quinta-feira (21). O desfile é assinado pelos carnavalescos Eduardo Gonçalves e Raí Menezes. Já a bateria é conduzida pela rainha Danny Fox, que faz sua estreia na Marquês de Sapucaí. À reportagem de A TRIBUNA, ela falou sobre a emoção de pisar pela primeira vez na Passarela do Samba.

Fotos: Marcelo Feitosa

“Primeira vez que piso na Avenida. É muita emoção estrear após dois anos sem Carnaval. Estamos todos com saúde. Infelizmente na pandemia perdemos vários colegas do samba”, disse a rainha. Presidente da agremiação, Flávio Mello Lima estava muito emocionado. Ele frisou a responsabilidade de trazer uma figura icônica como Mussum para a avenida.

“Um dos maiores sambistas. É muita responsabilidade falar sobre Mussum. Ele respirava a Marquês de Sapucaí. Com a pandemia, o samba se calou, mas agora estamos de volta. Se Deus quiser seremos campeões”, disse.

Fotos: Marcelo Feitosa

O desfile

O desfile da Lins Imperial propôs uma viagem pela vida e obra de Mussum. Desde à infância difícil no Morro da Mangueira ao estrelato na TV com o seriado “Os Trapalhões” e na música com o grupo “Originais do Samba”. Não foi deixada de lado a passagem do artista pelo teatro e cinema, além de sua paixão pela cerveja.

Uma das alas mais aguardadas era a 18ª, batizada como “Os Amigos Trapalhões”. Foi recordado o sucesso de Mussum ao lado de seus amigos Didi, Dedé e Zacarias. Musa da ala, a artista Nanda Marques falou sobre a responsabilidade em estar à frente de uma das partes mais importantes do desfile.

“É muito emocionante. Esse Carnaval é para celebrar a vida depois de tudo o que passamos. A sensação de entrar na Sapucaí falando sobre Mussum é inexplicável”, frisou.

Victor Andrade e Vítor d’Avila