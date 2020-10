Cachorro sequestrado por criminosos é deixado, ileso, em posto de gasolina de SG

Karoline Martins

Final feliz para o caso de Botero, o bulldog inglês roubado junto com o carro de seus donos no Dia dos Professores (15). Após publicações nas redes sociais clamando por sua devolução, que viralizaram na internet em milhares de compartilhamentos, o bichinho foi deixado por volta das 20h desta sexta-feira (16) em um posto de gasolina de São Gonçalo, sendo logo reconhecido pelos frentistas, que avisaram à família através do Facebook. Botero já está em casa, sem sinais de violência.

Na quinta passada, mãe e filho, ambos educadores, passaram por momentos de apreensão quando o veículo Jeep Compass verde em que trafegavam foi fechado por criminosos, ontem à noite, próximo da loja Leroy Merlin, no Barreto, na pista sentido Rio da BR- 101. As vítimas retornavam de Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Dois bandidos armados com pistolas saíram de uma caminhonete cinza e pediram o carro, mas levaram bem mais que os itens materiais: roubaram também o cãozinho da família.

Foram levados junto com o carro um Iphone XS Max e outro Iphone 8 Plus, um Macbook de 13 polegadas, um notebook HP corporativo, outro computador portátil, um Ipad Pro, Ipad Air, fone de ouvido, caixa de som, duas malas de roupas, aproximadamente R$ 500 em espécie e um talão de cartões.

Segundo as vítimas, um dos autores era pardo, magro, jovem, de cabelos crespos e bigode fino, com cerca de 1,70 de altura. Uma familiar chegou a rastrear um dos aparelhos de telefone por aproximadamente 10 minutos e verificou que o celular se encontrava próximo à estação das barcas, mas quando desligado e religado a localização apontada foi no bairro do Porto da Pedra, em São Gonçalo.

Agora os autores do crime são investigados pela Central de Flagrantes de Niterói, a 76ª DP (Centro). Os professores são moradores da Barra da Tijuca, no Rio.