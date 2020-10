Cachorrinho é sequestrado por criminosos em Niterói

Karoline Martins

No dia dos professores, mãe e filho, ambos educadores, passaram por momentos de apreensão quando foram abordados por criminosos, ontem à noite, próximo a loja Leroy Merlin, no Barreto, quando trafegavam em um Jeep Compass verde pela pista sentido Rio da BR- 101. As vítimas retornavam de Rio das Ostras, na Região dos lagos.

Dois bandidos usavam uma caminhonete cinza e saíram armados com pistolas. A dupla pediu pelos carro da vítima e levou bem mais que os itens materiais dos professores: levaram também o cãozinho buldogg inglês da família chamado carinhosamente pelo nome de Botero.

Dos itens materiais foram levados o carro das vítimas, um Iphone XS Max e outro Iphone 8 Plus, um Macbook de 13 polegadas, um notebook HP corporativo, outro computador portátil, um Ipad Pro, Ipad Air, fone de ouvido, caixa de som, duas malas de roupas, aproximadamente R$ 500, um talão de cartões.

Segundo as vítimas, um dos autores era pardo, magro, jovem , de cabelos crespos e bigodes finos, com cerca de 1,70 de altura. Uma familiar chegou a rastrear um dos aparelhos de telefone por aproximadamente 10 minutos e verificou que o celular se encontrava próximo a estação das Barcas quando o aparelho foi desligado e posteriormente quando o aparelho foi religado foi dada a localização do bairro do Porto da Pedra, em São Gonçalo.

Agora os autores do crime são investigados pela Central de flagrantes de Niterói, a 76ª DP (Centro). Os professores são moradores da Barra da Tijuca, no Rio