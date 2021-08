Cachoeira do Espraiado está no Circuito Ecológico

A prefeitura, por meio da Secretaria de Cidade Sustentável, realiza neste sábado (28) mais uma caminhada do projeto ‘Circuito Ecológico Caminhos de Maricá’. As inscrições estarão abertas a partir das 13h desta quarta-feira (25), por meio do preenchimento de formulário na plataforma Google Forms (https://forms.gle/ucPqDkfsCcKyKhH5A).

A atividade faz parte do circuito ‘Refúgio de Vida Silvestre’, que levará até a Cachoeira do Espraiado onde serão plantadas 30 mudas de Ipês em uma área de recuperação e instaladas quatro placas indicativas no local.

A programação será em homenagem ao Dia Nacional do Voluntário, que é celebrado no dia 28 de agosto, e tem como objetivo fortalecer e reconhecer a importância do voluntário.

Para realizar o percurso, é indicado o uso de roupa confortável, calçado apropriado e chapéu/boné. Também é importante que todos levem máscara extra, álcool em gel, água, lanche, repelente e protetor solar.

O ponto de encontro será na sede das Unidades de Conservação de Maricá (Rua Thomas Colaço, s/nº, próximo da cachoeira do Espraiado), às 8h.