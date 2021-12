Caça-níqueis são apreendidas no Centro de Niterói

Ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de máquinas caça-níqueis, na noite desse sesta-feira (3), em um estabelecimento no Centro de Niterói. A exploração de jogos de azar é considerada contravenção no Brasil.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe do setor de inteligência da unidade recebeu a informação de que jogos de azar estariam sendo explorados em uma loja. Os agentes foram ao endereço, na Rua Dr. Fróes da Cruz, para averiguar a denúncia.

No local havia cinco máquinas caça-níqueis ligadas e prontas para uso. Todos os equipamentos foram apreendidos. O responsável pelo local poderá responder criminalmente caso seja comprovada sua responsabilidade. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói).