Cabral deve deixar cadeia na segunda-feira

O ex-governador do Rio, Sergio Cabral, ficará em prisão domiciliar, num imóvel da família dele, em Copacabana, zona sul da capital. É o que informou, neste sábado (17), a defesa dele. Cabral deve deixar o Batalhão de Polícia Militar, no Fonseca, em Niterói, na segunda-feira (19).

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu por soltar Cabral por avaliar ser excessivo o tempo da prisão preventiva, em uma das ações em que ele é alvo. O ex-governador ficará em regime domiciliar por causa de um outro processo.

De acordo com o Supremo, o resultado do julgamento só deve ser proclamado na segunda. A partir disso, a Justiça Federal do Paraná, que é a responsável pela ordem de prisão preventiva – revogada agora –, pode expedir o alvará de soltura.

Preso desde 2016, Sergio Cabral cumpria prisão preventiva, no processo da Operação Lava Jato, que está tramitando em Curitiba (PR).

Para a Suprema Corte, a prisão preventiva deveria ser temporária e já se estendia muito, sem que houvesse uma decisão definitiva. Segundo o ministro Gilmar Mendes, a prisão de Sergio Cabral significa antecipar o “cumprimento da pena”.

O advogado Daniel Bialski ressaltou que o ex-governador teve a prisão preventiva convertida em domiciliar, em outros dois processos, relativos à Operação Eficiência, de dezembro de 2021: refere-se à ocultação de patrimônio ilegal. A outra, de março de 2022, ao processo da Operação Calicute.

Por causa dos trâmites legais, Bialski avalia que seu cliente só saia da prisão no final da tarde de segunda-feira.