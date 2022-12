Cabral: da cela pra Copa

Um momento histórico. Gostando ou não, este foi o sentimento de quem esteve presente, ontem (19), em frente ao Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar (BEP), no Fonseca, zona Norte de Niterói. Após cumprir seis anos de prisão preventiva, o ex-governador saiu do BEP, por volta das 20h35, em direção a um apartamento da família, em Copacabana, zona Sul do Rio, onde cumprirá prisão domiciliar. Cabral estava acompanhado de advogados e do filho, o ex-deputado Marco Antônio Cabral, e já usava a tornozeleira eletrônica.

Numa espera que durou sete horas, populares, aos berros, de carro ou a pé, xingavam, indignados, o ex-governador de “ladrão” e outros adjetivos impublicáveis, antes dele conquistar o alvará que estabeleceu cláusulas a serem cumpridas, sob pena de retornar à prisão.

Cabral não poderá se ausentar de sua residência, exceto com uma autorização do Juízo; ressalvados os casos de emergência do acusado e de seus familiares, que deverão ser comunicados à Justiça, num prazo de até 24 horas. E somente poderá receber visitas de parentes até 3º grau, advogados constituídos e profissionais de saúde. São proibidas, também, visitas de colaboradores da Justiça ou outros investigados, principalmente os que estão arrolados na Operação Lava Jato.

Saga

Por volta das 17h30, em entrevista à imprensa, na porta da Unidade Prisional da PM, o advogado do ex-governador, Daniel Bielske explicou que a soltura, para a prisão domiciliar, dependia da expedição de um alvará, de Curitiba (PR) para o Rio.

À ocasião, aguardava-se a vinda do oficial de Justiça com o documento, para dar prosseguimento aos trâmites normais, para que Cabral saísse da prisão e rumasse ao seu novo endereço, em Copacabana. A defesa frisou as novas regras do jogo para o réu:

“Não poderá, por exemplo, deixar a residência; tem de aceitar o monitoramento eletrônico; não pode ter nenhum tipo de contato com pessoas ligadas ao processo; só poderá receber visitas de advogados e deverá comparecer às convocações do processo, quando solicitado”.

Dentre outras exigências, Sérgio Cabral não poderá promover festas ou quaisquer outros eventos sociais em sua residência; não poderá alterar seu endereço, sem prévia autorização judicial, e, na eventualidade de haver, com ordem de prisão, futura revogação da prisão domiciliar, o ex-governador deverá se apresentar às autoridades policiais federais locais.

Os custos da tornozeleira eletrônica serão indicados pela Justiça Federal do Rio de Janeiro e deverão ser arcados pelo próprio político.

Novela

Era inegável a expectativa da imprensa e dos curiosos, que esperavam a saída de Cabral da unidade prisional. Os advogados chegaram a abordar os jornalistas em três ocasiões, com discursos que visavam “tranquilizar vocês, que estão aqui, neste plantão”. Numa delas, Bielsken relatou “algumas burocracias”, relacionadas ao alvará de soltura, que fora expedido de Curitiba, e precisariam ser cumpridas:

“De Curitiba, o alvará foi para a Vara de Execuções da Justiça Estadual, que remeteu para a Federal, e determinou o cumprimento. Mas são necessárias algumas checagens, para que ele possa, de fato, ser colocado em liberdade”.

Nada de política

O advogado de Sergio Cabral observou, também, que seu cliente, agora, só pensa em ficar com a família, depois de tanto tempo”:

“Ele está ansioso, Quer ver a família dele, abraçar os filhos, os netos. Está aguardando isso”.

Decisão favorável no STF

Na última sexta-feira (16), a Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para atender a um habeas corpus em favor de Sérgio Cabral. A defesa do ex-governador reivindicava o reconhecimento da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba – chefiada pelo ex-juiz Sérgio Moro, na ocasião – para determinar a prisão e julgar o processo da Operação Lava Jato sobre o suposto pagamento de propina em obras do Comperj (Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro).

Com início em 9 de novembro, o julgamento teve, como resultado, a revogação da prisão preventiva que, por três votos a dois, decidiu, também, anular decisões tomadas no processo e enviar o caso para análise da Justiça Federal do Rio.

Preso há mais de seis anos, por conta de ter sido alvo da Operação Calicute – desdobramento da Lava Jato, deflagrada em 17 de novembro de 2016, Sérgio Cabral, de acordo com as investigações, cobrava propina para celebrar contratos entre empresas e o Governo do Estado. Desde então, ele foi alvo de diferentes casos de corrupção, tornando-se réu em mais de 30 processos, sendo condenado em 23. Algumas sentenças foram posteriormente revogadas ou modificadas. Antes dessas revisões, as penas somavam mais de 400 anos de prisão.

No entanto, em 2019, o STF passou a considerar que a execução de sentença condenatória só é possível após esgotados todos os recursos. Até então, era aceito o início do cumprimento da pena, após decisão de segunda instância, o que foi considerado inconstitucional. Como Cabral ainda pode recorrer em todos os processos, ele foi mantido preso com base em ordens de prisão preventiva, geralmente determinadas quando se reconhece que o acusado pode voltar a cometer crimes ou atrapalhar o andamento do processo.

Ao todo, o ex-governador foi alvo de cinco mandados de prisão preventiva. Quatro já haviam sido revogados. Dois deles, convertidos em prisão domiciliar. Assim, somente um mandado, que estava em vigor, mantinha Sérgio Cabral na unidade prisional. Os três ministros que compuseram a maioria favorável ao habeas corpus consideraram que a manutenção de uma prisão preventiva por mais de seis anos é excessiva. Ao mesmo tempo, Gilmar Mendes, a quem coube o voto de desempate em favor do ex-governador, salientou que a decisão não significa absolvição, porque os julgamentos pendentes seguirão seu curso normal.