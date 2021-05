Cabral acusa Romário de receber dinheiro em troca de apoio a Pezão

O senador e ex-jogador Romário Faria (Podemos) teria recebido cerca de R$ 3,5 milhões para dar o seu apoio à candidatura de Luiz Fernando Pezão (MDB) no segundo turno das eleições para governador do Rio de Janeiro nas eleições de 2014. Isso é o que afirma o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em uma delação premiada divulgada hoje (21).

Segundo Cabral, além do dinheiro o senador ainda teria recebido a confirmação de que, sendo Pezão o vitorioso, poderia indicar o futuro presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). O valor pago ao senador teria sido agilizado pelo à época subsecretário estadual de Obras, Hudson Braga, que foi preso junto a Cabral em 2016.

Em nota, o senador negou qualquer recebimento em dinheiro para apoiar o ex-governador Pezão. “Desde 2017, essas acusações, essas insinuações vêm sendo ventiladas e repercutidas pela imprensa, mas absolutamente nada foi provado. O que mostra um claro intuito de macular a minha imagem com fins eleitorais. O objetivo sempre foi o de tirar o meu foco, eu sou candidato à reeleição no Senado e nenhum safado, corrupto e ladrão como o Cabral vai me tirar desse objetivo”, declarou.

Após Pezão vencer as eleições, de fato, o nome que ocupou a presidência da Faetec não foi alguém da relação do senador. Contudo, ele disse que essa traição o teria deixado estava “chateado” em pelo cumprimento do acordo.