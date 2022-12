Cabra ´contratada` pelo Galeão faz sucesso

A nova “contratada” do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, no Rio de Janeiro é uma cabra que se chama Estrela, e está fazendo muito sucesso.

Também conhecida como Baby Bode, ela ajuda Estrela, também chamada de Baby Bode, vai ajuda a espantar outros bichos, sobretudo aves, para reduzir o risco de choque com aeronaves nos pousos e nas decolagens.

Com colete e crachá, Estrela deixa tudo capinado ao redor da pista já o que não falta é apetite. As “refeições” da cabra devem reduzir gastos e diminuir o impacto ambiental, já que o consumo de combustíveis usados por veículos motorizados para cortar a grama vai ser reduzido.

“Em algumas áreas, a gente não consegue mecanizar, tem que ser atividade manual. Então a gente trouxe um sistema silvo-pastoril, que já é utilizado há séculos. A equipe fica num trecho, e ela fica responsável por outro”, explicou Milena Martorelli, gerente de sustentabilidade do RioGaleão.

A segurança operacional do aeroporto conta também com os gaviões Radar e Kaká; os falcões Árya, Minerva e Ravena; e o cachorro Hammer que afastam urubus e outras aves que ameaçam as aeronaves

Estrela é a primeira cabra a ser contratada por um aeroporto brasileiro e que deve receber, em breve, novas colegas da espécie para dividir a função.