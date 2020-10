Cabos de energia são roubados pela terceira vez de loja ainda não inaugurada

Ladrões invadiram na madrugada desta segunda-feira (19) uma loja em obras, às vésperas de ser inaugurada na Avenida Feliciano Sodré, ao lado do novo Mercado Municipal de Niterói, no Centro. Os ladrões entraram por um galpão vizinho abandonado e levaram os cabos de energia e das tubulações do ar condicionado central, além da câmara fria. O prejuízo é de aproximadamente de R$ 100 mil e inclui os danos ao teto rebaixado, segundo informações da proprietária, que prefere não ser identificada.

Esta é a terceira vez que a empresária registra ocorrência na 76ª DP (Centro). O cabeamento externo, dos postes próximos que alimentam o imóvel, também foram furtados há poucos dias. A investigação está em andamento.

“Estávamos em reforma já finalizada, aguardando apenas a ampliação da rede por parte da Enel, para inaugurar a qualquer momento. Confesso que me sinto perdida. A vontade é de desistir”, lamenta ela. “Colocarei segurança privada 24 horas no local, apesar de ser muito caro manter essa despesa com a loja ainda fechada. Mas é isso ou seremos roubados novamente”. A vítima conta que tem outras cinco lojas na cidade e já passou por outras experiências de furto de celulares e dinheiro da caixa registradora.

A Polícia Técnica esteve ao longo do dia no local para recolher as digitais e tenta recuperar as imagens das câmeras de segurança da própria loja, gravadas antes da interrupção da luz elétrica.