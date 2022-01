Cabofolia é adiado por conta da Covid-19

Marcada para acontecer no dia 21 de janeiro, a abertura do Cabofolia, um dos maiores eventos de pré-carnaval do estado do Rio, foi transferida para o dia 21 de abril. O evento oficial deverá ter sequência nos dias 22 e 23 de abril. Agora serão três dias seguidos de eventos.

A decisão aconteceu após conversa dos organizadores com o Prefeito José Bonifácio, de Cabo Frio, diante do aumento de contágios de Covid-19 e Influenza.

Quem já adquiriu, os ingressos de 21 de janeiro serão automaticamente transferidos para 21 de abril. Para os foliões que quiserem fazer upgrade e adquirir abadás para o passaporte completo da micareta, serão mantidos os mesmos 30% de desconto, mas caso opte pelo reembolso, basta entrar em contato com a equipe pelo e-mail suporte@uticket.com.br.

Dentre as atrações estarão presentes na micareta Tuca Fernandes, Duval Lelys, Bell Marques e outros nomes do axé music. Segundo os organizadores, está sendo feita A negociação com as atrações que estavam confirmadas para 21 de janeiro como Harmonia do Samba, Dilsinho e Di Propósito estão sendo feitas. A organização do evento ainda deve dar mais detalhes sobre este assunto em breve.