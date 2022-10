Cabo Frio volta a receber voos comerciais no verão

Devido a maior demanda para temporada de verão, o Cabo Frio Airpor receberá linhas comerciais da Azul e Gol. É o primeiro aeroporto público com gestão privada do Brasil, com a segunda maior pista do estado do Rio com extensão de 2.550 metros e 45 metros de largura A capacidade de movimentação é de 570 mil passageiros por ano e está certificada para operar com qualquer tipo de avião.

Com a proximidade do final do ano, os roteiros para as viagens de férias já começam a ser traçados. Muitos turistas são apreciadores das belíssimas praias da Costa do Sol e aproveitam a comodidade das linhas aéreas.

A projeção para empresa que opera em Cabo Frio, é de aumento progressivo na movimentação de passageiros e aeronaves, em função dos reflexos positivos do controle da crise sanitária no país e da alta conectividade dos aeroportos, inclusive o Internacional de BH.

Ponte aérea Jacarepaguá – SãoPaulo

Neste mês de outubro, a Azul vai ampliar a oferta de voos na cidade do Rio com a abertura de mais uma base no aeroporto de Jacarepaguá, situado na zona oeste da capital carioca. Com o início das operações, a companhia contará com seis bases no estado do Rio de Janeiro, contando com os aeroportos de Santos Dumont, Galeão, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Macaé.

De Jacarepaguá, a Azul ofertará voos diretos para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo com a aeronaves Cessna Grand Caravan que estão sendo importadas direto da fábrica nos Estados Unidos. Cada viagem terá apenas uma hora e vinte minutos de duração, tão rápido quanto a operação de um jato. O voo inaugural está previsto para o dia 31 de outubro.

O diretor de Relações Institucionais da Azul, Fábio Campos, diz que “são voos que trazem mais desenvolvimento econômico e social para o estado, além de gerar mais empregos. Nas próximas semanas, poderemos anunciar mais boas notícias para os cariocas e para os turistas que elegem as belezas do estado do Rio como destino.”