Cabo Frio terá quiosque de apoio e grupamento de praia

Um novo quiosque de apoio à Guarda Civil Municipal será inaugurado na quarta-feira (29), às 10h, na Praia do Forte, em Cabo Frio. Na ocasião também será lançado o novo grupamento de praia da Guarda, destinado ao ordenamento das orlas do município.



“Este grupamento vai atuar sobretudo na fiscalização e no ordenamento das praias, em conjunto com as demais equipes da Prefeitura. A atuação, inicialmente, será na Praia do Forte”, afirma o secretário de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França.



O secretário destaca ainda que, com este grupamento, a Prefeitura de Cabo Frio vai aumentar a presença ostensiva na praia.



“Já estamos alinhados com a Polícia Militar para que possamos promover ações conjuntas. Além disso, fechamos o Proeis, que prevê a contratação de policiais na folga, para atuar no reforço da segurança pública na alta temporada”, explica Ruy França, se referindo ao Programa Estadual de Integração na Segurança, que permite ao município pagar por horas extras de policiais e bombeiros militares, proporcionando aumento no efetivo.