Cabo Frio tem praias fiscalizadas durante todo o ‘feriadão’

No fim de semana o trabalho de fiscalização nas praias de Cabo Frio foi intenso. Equipes coordenadas pelo Comitê Executivo de combate à Covid-19, atuaram em todas as praias do município retirando da areia banhistas que insistiam em desrespeitar o Decreto Nº 6.475, de 15 de março de 2021, que amplia as medidas de controle do novo coronavírus. A fiscalização permanece nas praias durante todos os 10 dias de feriado.

Para o coordenador do Comitê Executivo e secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, o trabalho apresentou excelentes resultados nas areias das Praias do Forte, Peró, Ilha do Japonês, Conchas, Pontal do Peró, Foguete e Tamoios.

“Praia do Forte, Peró e Canto da Passagem tiveram os acessos fechados por grades. Assim como na Praia do Meio, no Peró, foi feita uma intervenção física na estrada para inibir o acesso. A fiscalização esteve também no canal da Ilha do Anjo, onde banhistas se aglomeravam, desrespeitando o decreto em vigência”, explica Jefferson Buitrago.

A fiscalização também esteve na Lagoa de Araruama, na altura da Vila do Sol. Os agentes da Romu, da Posturas, da Mobilidade Urbana e da PM retiraram banhistas do local. Em Tamoios, as equipes retiraram banhistas da Praia do Pontal, em Santo Antônio.

Ainda segundo Jefferson Buitrago, no fim de semana fiscalização autuou embarcações que prestam serviço como táxi marítimo porque estavam levando banhistas para a Ilha do Japonês.

Rede hoteleira registra 15% de ocupação

O decreto municipal permite que hotéis e pousadas da cidade recebam até 50% da sua capacidade. O coordenador do Comitê Executivo explicou que as equipes de fiscalização estão percorrendo locais de hospedagem diariamente para garantir que o decreto seja cumprido. Pelo documento, a ocupação não pode passar de 50%. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, a taxa está em 15% neste período de pausa sanitária.

A fiscalização também está verificando outras medidas proibidas em Decreto. No domingo (28) um hotel do bairro Passagem foi flagrado com mesas e cadeiras na orla. A retirada foi feita após autuação da fiscalização.