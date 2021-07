Cabo Frio tem mutirão de vacinação neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Cabo frio confirmou o mutirão de vacinação que vai acontecer neste sábado (10). No primeiro distrito o atendimento será nas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Jardim Peró, Vila Nova, Guarani e Jardim Caiçara, e ainda no sistema drive-thru do Centro Municipal de Reabilitação, no bairro Novo Portinho. Já em Tamoios, será no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e Silva, no bairro Santo Antônio, no sistema drive-thru no PAM do mesmo bairro. As unidades funcionarão das 9 às 16 horas.

O atendimento no ESF Samburá, em Tamoios, que chegou a ser anunciado como polo do mutirão aos sábados, passa a atender somente de terça a sexta-feira. A alteração levou em conta um levantamento interno feito secretaria, que identificou que a demanda neste posto será maior durante a semana por causa da vacinação dos novos grupos. Por isso, ao invés de atender no sábado, a equipe atenderá durante a semana para evitar aglomeração em outros postos de Tamoios.

Calendário – De acordo com o calendário divulgado, neste sábado (10) será aplicada a primeira dose contra a Covid-19 nas pessoas com 42 anos. Será feita, ainda, aplicação da segunda dose do imunizante para quem já estiver no período, e também para quem perdeu o prazo, independentemente da idade.

O objetivo do mutirão é ampliar o acesso da população à vacina, evitando aglomerações e dividindo a vacinação em um dia de menor fluxo. Para receber a primeira dose, é preciso apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e o comprovante de residência com endereço de Cabo Frio.

Já para a segunda vacina, o cidadão deve ter tomado a primeira no município. No ato da vacinação deverá apresentar o documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência com endereço de Cabo Frio e cartão de vacinação com a data da aplicação da primeira dose.