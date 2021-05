Cabo Frio tem ação on-line de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Para marcar a Semana de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, a Prefeitura de Cabo Frio promove atividades on-line ao longo desta semana. As ações fazem parte da campanha Maio Laranja, cujo objetivo é chamar a atenção da população para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A programação teve início ontem (18), com uma live sobre o tema “O Impacto da Pandemia no Abuso e na Exploração Sexual”. O encontro virtual, organizado pela advogada e superintendente de Proteção Social Especial, Mariana Rangel, teve participação da psicóloga e representante do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Ana Catarina Gray, da assistente social no Serviço Família Acolhedora, Bruna Cabral, e da psicóloga do Centro de Referência e Assistência Social (Cras), Silvia Cristina Pereira.

Amanhã, seguindo o calendário da campanha Maio Laranja, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente realizará uma série de palestras on-line, às 15h, na página do Facebook do próprio Conselho. Em parceria com a Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente, serão abordados os seguintes temas: A importância da Escuta Especializada – um longo caminho para trilhar, com a advogada Tatiana de Lima, da Delegacia da Mulher; Exploração Sexual – uma das piores formas de trabalho infantil, com Mirian dos Santos Aguilar Areda, coordenadora do Projeto de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Disque 100 – um instrumento de conhecimento e avaliação para orientação da elaboração de políticas públicas com foco no Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, com a conselheira tutelar do 1º distrito, Elaine Mossatti; A realidade do distrito de Tamoios no contexto do abuso e exploração sexual contra Crianças e Adolescentes, com o conselheiro tutelar do 2º distrito, Eduardo Bruno Teixeira da Silva.

Segundo a presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Rosimeire Winter, o órgão abraçou a campanha como uma das prioridades em seu Plano de Ação Anual 2021.

“Todos os anos realizamos diversas ações como oficinas temáticas, palestras, atividades nas escolas. Mas em razão da pandemia, este ano estamos desenvolvendo a campanha de forma on-line, inclusive com a criação da cartilha ‘Seja Grande Protegendo os Pequenos’”, explicou Rosimeire.