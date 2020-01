“Cabo Frio Rotativo” registra quase oito mil veículos nos primeiros dias

Em cinco dias de utilização do novo sistema de estacionamento, “Cabo Frio Rotativo”, o município já percebe mudanças significativas em relação à organização dos veículos que utilizam as áreas equipadas com os parquímetros. De quarta-feira (1) a domingo (5) foram registrados 7.960 veículos no sistema.

A forma de pagamento através de débito foi a mais utilizada, somando 50% do total, seguido por 20% na modalidade crédito, 20% moedas e 10% pelo aplicativo. Os veículos emplacados em Cabo Frio têm gratuidade no estacionamento.

Com o sistema, os motoristas conseguem encontrar mais facilmente, através do aplicativo “DigiPare”, os locais disponíveis e como estão distribuídas pelo município. Outro ponto é a capacidade de administrar os agentes por área, próximos aos equipamentos, para oferecer auxílio aos visitantes em todo o processo.

É possível também obter o controle de fluxo de veículos nos estacionamentos diariamente. As vagas exclusivas, garantidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, estão disponíveis no aplicatgivo e devem ser utilizadas apenas com a posse dos cartões de estacionamento. Veja no link como adquiri-los.



Para tirar dúvidas, é possível entrar em contato com a central de atendimento através do número de telefone (22) 2040-1349, que funciona das 8h às 19h, todos os dias.