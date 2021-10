Cabo Frio retorna ao roteiro turístico dos transatlânticos

A partir do dia 30 de novembro, Cabo Frio estará de volta ao roteiro turístico dos transatlânticos. Ao todo, segundo informações da Secretaria de Turismo, 23 escalas estão confirmadas até 9 de abril de 2022. A notícia foi confirmada nesta quinta-feira (7), após reunião com Júlio César Barretto, agente marítimo responsável pelos transatlânticos da MSC.

A retomada do turismo de transatlântico em Cabo Frio está respaldada pela publicação da Portaria Ministerial N° 657, de 2 de outubro de 2021, que normatizou e liberou o acesso dos transatlânticos marítimos à costa brasileira.

“Há meses, a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer vem trabalhando, e se preparando, para o retorno de Cabo Frio ao roteiro dos transatlânticos, em busca do reaquecimento do turismo e fortalecimento da economia local. Estávamos vislumbrando essa liberação nacional, que ocorreu oficialmente, via Ministério do Turismo, na semana passada. Inicialmente, tínhamos três desembarques da MSC confirmados a partir de dezembro, mas nesta quinta recebemos o agente marítimo da operadora e conseguimos não apenas aumentar em mais 20 escalas, como também antecipar a programação para novembro”, destacou o secretário de Turismo, Esporte e Lazer de Cabo Frio, Carlos Cunha.

O secretário também reforçou que a volta dos transatlânticos traz várias vantagens para Cabo Frio, como a divulgação das belezas naturais e demais atrativos aos cruzeiristas in loco.

“Isso proporciona a possibilidade de que esses turistas voltem futuramente à nossa cidade, para passar mais tempo. Além disso, tem a injeção de recursos na economia local através dos passeios, alimentação e compras durante a escala, e ainda a tributação de taxas ao Fundo de Turismo, o que possibilita a futura utilização desses valores para promoção e manutenção do destino”, explicou Carlos Cunha.

Segundo o Ministério do Turismo, a autorização para a temporada de cruzeiros 2021/2022 envolveu a aprovação conjunta de medidas dos Ministérios da Saúde, da Justiça, da Infraestrutura, da Casa Civil e da Presidência da República. Entre os destinos previstos, estão Rio de Janeiro, Santos, Salvador, Angra dos Reis, Balneário Camboriú, Búzios, Cabo Frio, Fortaleza, Ilha Grande, Ilhabela, Ilhéus, Itajaí, Maceió, Porto Belo, Recife e Ubatuba.