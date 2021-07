Cabo Frio reinaugura Monumento do Pescador

Nessa semana a cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi palco de muitas celebrações como a reinauguração do Monumento ao Pescador, que aconteceu no Dia de São Pedro, dia 29. A escultura, que ficava em frente à subida do Morro da Guia, foi transferida para o calçadão da Rua Jonas Garcia, às margens do Canal Itajuru, criando um novo ponto turístico no local. No próximo domingo (4) o município também terá mais uma comemoração ao dia do padroeiro dos pescadores. Serão realizadas missas em celebração da liturgia da solenidade de São Pedro e São Paulo na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, no Centro, às 8h, 10h, 18h e 20h. Para saber sobre a retirada de convites basta ligar para o telefone da igreja (22) 2643-0082.

A escultura do Monumento ao Pescador tem 1,60m e foi construída em 1982, no primeiro governo do prefeito José Bonifácio, durante as comemorações da duplicação da Ponte Feliciano Sodré. Para a transferência de local, foram feitos apenas um pedestal de concreto e a nova iluminação.





Diversas autoridades municipais e pescadores da cidade marcaram presença, entre eles, o presidente da Colônia Z-4 e vereador da cidade, Alexandre da Colônia, que em seu discurso relembrou o passado e comemorou a homenagem realizada pelo governo parabenizando o prefeito José Bonifácio por ter escutado as demandas da classe.