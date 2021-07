Cabo Frio promove Semana do Aleitamento Materno

Com objetivo de incentivar e conscientizar sobre a amamentação, Cabo Frio participa da Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM), ação que faz parte da campanha “Agosto Dourado”, mês dedicado ao tema. A programação acontece no dia 4 de agosto (quinta-feira) no Centro de Saúde Oswaldo Cruz, das 13 às 14 horas, e no Hospital Municipal da Mulher, das 14 às 15 horas, somente para pacientes.

Neste dia, as participantes irão contar com dinâmicas e informações sobre a proteção e apoio ao aleitamento materno. Equipes de enfermagem e pediatra de plantão vão orientar todas as parturientes sobre a importância da amamentação no momento da alta hospitalar. A iniciativa reforça o trabalho contínuo dos profissionais de saúde.

As ações serão realizadas seguindo todos os protocolos de segurança com relação à prevenção do coronavírus. Na ocasião, serão distribuídos álcool em 70% e máscaras para garantir as medidas necessárias para o enfrentamento contra o vírus. No entanto, é importante que cada cidadão faça a sua parte e utilize máscara cobrindo boca e nariz, evite levar as mãos ao rosto, faça constante higienização com água e sabão ou álcool 70%, e respeite o distanciamento social.

Além disso, Cabo Frio também aderiu à campanha da Aliança Mundial para Ação de Aleitamento Materno, a #WABA2021 (WABA, na sigla em inglês). Com o tema “Proteger a amamentação: uma responsabilidade compartilhada”, os profissionais de saúde do município irão participar do Seminário Estadual de Aleitamento Materno, no dia 4 de agosto, às 9h30. O evento será transmitido on-line pelo canal no YouTube da Secretaria Estadual de Saúde.

O seminário tem como objetivo informar sobre a importância de proteger a amamentação, apoiá-la como uma responsabilidade vital de saúde pública e potencializar ações para proteger o aleitamento materno de forma a resultar na melhora da saúde das crianças.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o aleitamento materno é o ideal para todas as crianças. O leite humano, por sua composição de nutrientes, é considerado um alimento completo e suficiente para garantir o crescimento e desenvolvimento saudável do bebê durante os primeiros 2 anos de vida. É de fácil e rápida digestão e completamente assimilado pelo organismo infantil.