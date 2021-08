Cabo Frio promove capacitação para auxiliares de serviços gerais que atuam nas escolas

A Secretaria de Educação de Cabo Frio está reforçando os preparativos para o retorno híbrido das atividades nas unidades escolares da rede municipal. Agendada pelo Ministério Público para o próximo dia 15, as aulas serão efetivamente retomadas no dia 16 (segunda-feira). Para isso, o governo municipal deu início à uma formação destinada aos auxiliares de serviços gerais das 47 escolas que estão aptas à retomada. A atividade começou nesta quinta-feira (5) e segue nos dias 10 e 11 de agosto.

Para a capacitação, os servidores foram divididos em grupos de até três profissionais, sendo dois auxiliares de serviços gerais e um membro da equipe diretiva da unidade. Todos receberão instruções da Comissão Municipal de Controle de Infecção em Estabelecimentos de Saúde. O órgão é ligado à Secretaria de Saúde e tem auxiliado a Secretaria de Educação na elaboração dos protocolos de prevenção à disseminação do vírus da Covid-19.

As formações serão disponibilizadas, também, em formato de áudio e vídeo, no canal do YouTube da Coordenadoria de Formação Continuada da Secretaria de Educação. O endereço para acessar o conteúdo é https://www.youtube.com/channel/UCQx9BmkrM8ZmZGYywVjFH_A

Para a coordenadora Débora Ribeiro, os auxiliares de serviços gerais têm papel relevante no processo de retorno presencial das atividades, e precisam saber como atuar junto aos demais servidores e alunos. Por isso, serão orientados para exercerem suas funções com a atenção que a situação da pandemia exige.

“É, também, um momento importante de retomada das formações presenciais e, para isso, tomamos as medidas necessárias para que os servidores recebam as informações de forma segura e efetiva”, concluiu.

Foto: Prefeitura de Cabo Frio