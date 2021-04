Cabo Frio ganha primeira trilha ecológica

Neste domingo (18), às 8h, acontece a inauguração de um dos trechos da Trans Cabo Frio, a primeira trilha da região a integrar o Circuito Brasileiro de Trilhas de Longo Percurso no Brasil. A data foi escolhida porque é quando se comemora os 10 anos de criação do Parque Estadual da Costa do Sol.

O projeto total liga diversos pontos da cidade, e o trecho a ser inaugurado neste fim de semana tem cerca de 10 km de extensão.

Segundo o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha, a criação da trilha reforça a intenção da cidade em ter novos atrativos e investir no ecoturismo.

“As trilhas de longo percurso possibilitam aos usuários um contato direto com a natureza de forma consciente e respeitosa, atraindo turistas que, por conta do tempo necessário para percorrer o caminho, se hospedam na cidade por tempo maior, gerando recursos na economia local”, explicou Carlos, lembrando que a caminhada de inauguração sairá da lateral do Hotel Porto Veleiro, na Ogiva.