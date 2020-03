Cabo Frio divulga novo calendário de vacinação contra a gripe com sistema de drive-thru

A campanha de vacinação contra a gripe em Cabo Frio terá novos pontos de imunização nesta semana. Os idosos receberão a vacina em casa, com a visitação de agentes de saúde, ou no sistema drive-thru. A campanha destinada a esse público-alvo segue até o dia 15 de abril.

Equipes de imunização nas residências estiveram nos bairros Guarani, Manoel Correa, Jardim Náutilus, Vila do Sol, Algodoal e Aquárius, no segundo distrito. As visitas foram em horário comercial das 9h às 16h e foi necessário apresentar um documento de identificação para receber a dose.

Nessa terça-feira (31 de março) o Posto de Atendimento Médico (PAM) de Santo Antônio, no distrito de Tamoios, vai oferecer a vacinação no formato drive-thru o dia todo. A fila de veículos será formada na orla. E o bairro Aquárius receberá as equipes de vacinação volante nas casas. Amanhã (1º), o modelo drive-thru, será no estacionamento do Shopping Park Lagos, no bairro Novo Portinho. A vacinação será das 9h às 16h e é necessário apresentar um documento de identificação.

Na sexta-feira (3 de abril), a praça do bairro Tangará vai receber a vacinação também no esquema drive-thru seguindo os mesmos critérios dos outros locais. Moradores dos bairros Boca do Mato, Monte Alegre, Porto do Carro, Caminho de Búzios e Vila do Ar, além do bairro Tangará, receberão visita dos agentes nas residências.

De acordo com a Prefeitura, 12 mil doses foram disponibilizadas e a expectativa é de que mais 5.900 sejam utilizadas nesta semana. Ainda segundo o setor, durante a ação, os agentes de saúde usarão equipamentos de proteção individual, como luvas e máscara, para aplicarem as doses.

Pacientes acamados e que não possuem cadastro no sistema municipal de saúde poderão agendar visita de um agente de saúde e receber a dose em sua própria residência, sem necessidade de deslocamento. Basta entrar em contato pelo telefone (22) 2646-2506, de segunda a sexta-feira de 9h às 17h.