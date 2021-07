Cabo Frio cumpre mais uma etapa do Programa Cidadão em Construção

A Prefeitura de Cabo Frio divulgou que foi encerrada a última etapa do processo admissional dos 100 jovens selecionados no Programa Cidadão em Construção. Os jovens serão oficialmente empossados no próximo dia 9 de julho, às 9h, em solenidade na Praça Tiradentes, em frente ao prédio da Prefeitura.

A capacitação começa no dia 12 de julho e os jovens vão trabalhar nos órgãos do governo municipal de Cabo Frio. Segundo o supervisor regional do Ciee, Humberto Lima, serão aulas de matemática básica, língua portuguesa, atualidades, noções de serviços bancários e informações importantes de vestimenta e comportamento no ambiente corporativo.

O Programa Cidadão em Construção visa proporcionar aos jovens do município a oportunidade do primeiro emprego, e ao todo, 515 candidatos concorreram. O projeto tem como parceiro o Centro de Integração Empresa Escola (Ciee) que é responsável pela contratação e capacitação dos jovens. Foi essa empresa que convocou os selecionados para entrega dos documentos pendentes e realização do exame admissional nas dependências da faculdade Ferlagos, seguindo todos os protocolos de segurança e prevenção da Covid-19 na última sexta-feira (2).