Cabo Frio convoca aprovados no processo seletivo da Educação

Candidatos ao cargo de auxiliar de classe, do processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio, classificados para cadastro de reserva para contratação temporária em escolas de áreas quilombolas e/ou de difícil acesso, e demais unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, devem se apresentar entre segunda (6) e quinta-feira (9), na Escola Municipal Robinson Carvalho de Azevedo, para escolha do local de exercício de suas funções.

Os editais de convocação foram publicados na última quinta-feira (2), na edição número 625 (Caderno 2) do Diário Oficial do Município, disponível no Portal da Transparência, no site da Prefeitura.

A escolha da vaga será realizada obedecendo à ordem de classificação. A Escola Municipal Robinson Carvalho de Azevedo está localizada na Avenida Victor Rocha, 998, Parque Burle, na rua da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).