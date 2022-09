Cabo Frio comemora Dia Mundial Sem Carro

Para celebrar o Dia Mundial Sem Carro, diversas ações foram realizadas na última quinta-feira (22) em Cabo Frio, que contou com a distribuição de mil copos de água parta ciclistas e pedestres nas avenidas Júlia Kubitschek, Wilson Mendes e Joaquim Nogueira, em parceria com a Auto Viação Salineira, que disponibilizou na ação, 35 jovens aprendizes da empresa.

As ações aconteceram nos semáforos da Avenida Assunção, em frente à loja Fina Estampa, e na Avenida Júlia Kubitschek, em frente ao Green Fruit, com cartazes e apoio da Guarda Civil Municipal. Já na Praça Porto Rocha, foi feita a distribuição de panfletos pelos alunos da Escola Municipal Rui Barbosa. Na orla da Praia do Forte, alunos da Escola Municipal João Bessa Teixeira caminharam pela Avenida Litorânea.

No mesmo dia, o prefeito José Bonifácio (PDT) assinou o decreto que institui o Manual do Paraciclo, um equipamento utilizado para fixação das bicicletas no espaço urbano do município. Com este guia, o munícipe poderá obter as orientações necessárias para instalar o dispositivo próximo ao comércio ou residência.

O Dia Mundial Sem Carro tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o uso responsável dos veículos e as ações foram realizadas pela Prefeitura de Cabo Frio, sob coordenação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, em parceria com as Secretarias de Educação, Direitos Humanos e Segurança Pública e Comunicação, e a Auto Viação Salineira.

A programação pela Semana Nacional de Trânsito, em Cabo Frio, será encerrada hoje (24), com a entrega da reconstrução da ciclovia da Avenida Victor Rocha e da Orla das Palmeiras, com interligação na ciclofaixa da Rua Olinda.