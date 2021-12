Cabo Frio. Árvore de Natal é montada com rede de pesca apreendida e lixo recolhido nas praias

O Natal de Cabo Frio ganhou uma musa. Turistas não param de fotografar a árvore de Natal com seis metros de altura que foi montada na Praia do Peró, uma das mais belas do país.

A árvore foi feita com uma rede de pesca irregular apreendida pela Guarda Marítima e Ambiental e lixo recolhido de praias.

Entre os materiais usados estão: chinelo, garrafa pet, boia de isopor, brinquedos, escova de dente, apetrechos de pesca, copos de guaraná, entre outros. Todos os resíduos foram recolhidos das praias pela equipe do Projeto Mar Sem Lixo, que montou a árvore junto com a Secretaria de Turismo de Cabo Frio.

“O objetivo é chamar a atenção para o lixo deixado nas praias e que matam mais de 100 mil de animais marinhos a cada ano apenas com resíduos de plástico”, diz Roberto Ramos, presidente do Projeto Mar Sem Lixo.

A árvore sustentável está localizada no trecho certificado pela Bandeira Azul no calçadão da Praia do Peró e foi totalmente custeada pelos comerciantes locais. Sua montagem foi feita por voluntários da população, equipes da Prefeitura e integrantes do Projeto Mar Sem Lixo. (L.A.M.)