Cabo Frio anuncia retomada do turismo com reabertura de hoteis

Os hotéis e pousadas de Cabo Frio retomaram as atividades na quarta-feira (15), de acordo as diversas normas de segurança e prevenção ao coronavírus, que constam do Decreto 6.288, de 03 de julho de 2020. Conforme o documento, a ocupação proposta é de 40% e a flexibilização permite apenas o acesso de veículos de passeio. Ônibus e vans de fretamento continuam com entrada proibida na cidade.

O secretário de Turismo, Paulo Cotias, reforçou a importância da coletividade.

“A reabertura gradual e responsável é uma contingência do processo de convivência com a dinâmica imposta pelo coronavirus. É importante a participação de todos na observância dos protocolos para que os riscos sejam minimizados e ampliada a nossa capacidade de dar sustentabilidade ao processo”, afirmou.

Outra medida para fomentar o comércio foi a liberação do trabalho dos ambulantes, exceto aqueles que trabalham nas praias. Isso porque as praias ainda estão com acesso proibido para banhistas e uso recreativo.

A Prefeitura informou que a avaliação para a liberação do setor hoteleiro foi feita com base nos índices diários de contaminação do novo coronavírus e pode ser reavaliada futuramente, caso a população não cumpra as medidas de prevenção e disseminação da doença, como utilizar máscara de proteção e evitar aglomerações.

Os integrantes do Gabinete de Gestão de Crise está monitorando o cenário e a reavaliação dos decretos.