Cabo Frio anuncia expediente reduzido

Foi publicado um decreto pela Prefeitura de Cabo Frio que prevê alterações no expediente nos órgãos públicos municipais durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que será realizada no Catar, a partir do próximo domingo (20).

De acordo com o Decreto nº 6.963, de 7 de novembro de 2022, assinado pelo prefeito José Bonifácio (PDT), a decisão vale para os confrontos da primeira fase. Dessa forma, na quinta-feira (24), quando o Brasil enfrenta a Sérvia às 16h, o expediente terá início às 8h e se encerra às 12h. Na segunda-feira (28), dia de jogo contra a Suíça, às 13h, o expediente começa às 8h e termina às 11h. No último jogo da primeira fase, contra Camarões, na sexta-feira (2), às 16h, o expediente começa às 8h e termina às 12h.

No entanto, estarão garantidos os serviços e atividades essenciais, tais como atendimento médico de urgência (UPA e HCE), e demais Unidades de Saúde de imprescindível funcionamento, limpeza urbana e atividades a cargo da Secretaria de Segurança, referentes à Guarda Civil Municipal; Guarda Marítima e Ambiental e Defesa Civil, que funcionarão em sistema de plantões ou prontidão, a fim de assegurar os serviços e atividades essenciais insuscetíveis de interrupção.