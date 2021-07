Cabo Frio antecipa calendário de vacinação contra a Covid-19

A partir desse mês, Cabo Frio passa a antecipar o calendário de vacinação contra a Covid-19, à frente da faixa etária prevista no calendário unificado do estado do Rio de Janeiro. Até o dia 17 de julho o município vai imunizar moradores com 42 anos ou mais. Na terça-feira (06), as mulheres com 45 anos recebem a primeira dose do imunizante, enquanto os homens serão imunizados na quarta-feira (07). Na quinta (08) é a vez das mulheres de 44 anos, e na sexta (09) dos homens com a mesma idade.

A semana seguinte prevê a imunização das mulheres com 43 anos na terça-feira (13), e dos homens com a mesma idade na quarta-feira (14). Na quinta-feira (15) é a vez das mulheres de 42 anos, e na sexta-feira (16) dos homens. O secretário de Saúde de Cabo Frio, Felipe Fernandes, ressalta que essas faixas etárias estavam previstas para serem vacinadas somente em agosto, de acordo com o Calendário Unificado do Estado do Rio de Janeiro.

Ele ressaltou a importância de receber as duas doses da vacina para completar o ciclo de imunização. A imunização deste grupo acontece nas unidades de saúde que fazem a vacinação exclusiva contra a Covid-19, e também no sistema drive-thru. Para receber a primeira dose, o cidadão deve apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e o comprovante de residência com endereço de Cabo Frio.

Por conta da antecipação do calendário e para evitar aglomerações, a partir desta semana Cabo Frio terá o horário ampliado em mais uma hora para a vacinação contra a Covid-19, e os moradores de Tamoios terão mais um local disponível para imunização. Com a mudança, as unidades de saúde passam a aplicar a vacina de terça a sexta-feira, de 9h às 16h. O horário vale, também, para o novo ponto de vacinação contra a Covid-19, em Tamoios: a unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF), localizada na Rodovia Amaral Peixoto, Km 135, no bairro Samburá.