Cabo Frio abre período de confirmação de matrículas na rede municipal

Na próxima quarta-feira (28), as unidades escolares da rede municipal de Cabo Frio vão realizar a confirmação de matrículas, dentro da segunda fase estabelecida pela Secretaria de Educação. Pais, responsáveis ou o próprio aluno, caso tenha mais de 18 anos, que realizaram o cadastro on-line deverão apresentar os documentos necessários, na data marcada, das 8h às 16h na escola. O não comparecimento resultará em perda da vaga. A segunda fase da pré-matrícula para alunos novos ou por transferência ocorreu entre os dias 16 e 19 de março, de forma on-line no site oficial da Secretaria de Educação.

Para a confirmação, é necessária a apresentação de duas fotos 3×4, cópia da certidão de nascimento ou casamento (quando possuir), cópia do título de eleitor (quando maior de idade), cópia do comprovante de alistamento militar ou certificado de reservista (quando maior de 18 anos até 45 anos e do sexo masculino), histórico escolar ou protocolo de transferência para alunos dos ensinos Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Além disso, também são exigidos o atestado de escolaridade emitido pela unidade de origem de Educação Infantil (em casos em que os alunos tenham cursado etapa em período anterior), cópia da carteira de vacinação atualizada para alunos da Educação Infantil, cópia do comprovante de residência, cópia do cartão do SUS e do Programa Bolsa Família (quando possuir), e cópia do laudo que comprove deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação (quando for o caso).

Em caso de vagas remanescentes, após esse período, as mesmas serão disponibilizadas nas unidades escolares em data a ser divulgada pela Secretaria de Educação. Nesse mesmo dia, serão abertas as inscrições para lista de espera, no sistema on-line, para creche e pré-escola no primeiro distrito, e creche, pré-escola, anos iniciais e finais do Ensino Fundamental para o segundo distrito.