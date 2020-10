Cabo Frio à espera de turistas neste feriado

O setor hoteleiro de Cabo Frio projeta um bom movimento neste fim de semana de feriado prolongado por conta do Dia de Finados. A expectativa da Associação de Hotéis do município é que a taxa de ocupação dos leitos nos meios de hospedagem deverá ser de 50% entre sexta (30) e sábado (31) e de 70%, de sábado (31) a segunda-feira, Dia de Finados (2).

A capacidade de ocupação permitida Por força de um decreto municipal, com normas de segurança e combate ao novo coronavírus, a máxima capacidade permitida, no momento, é de 70% dos leitos ocupados. Mas há um fator que pode frustrar as expectativas: o tempo. Segundo o presidente da associação, Carlos Cunha, os percentuais esperados só poderiam ser confirmados de acordo com a previsão do tempo.

O banho de mar está liberado nas praias, embora a proibição fosse sistematicamente descumprida pela maioria dos banhistas. Vendedores ambulantes e quiosqueiros também podem trabalhar normalmente, por determinação da Prefeitura, que mantém o município na zona laranja de liberação das atividades econômicas. A pandemia virou o setor de turismo de ponta cabeça. Com isso, o prognóstico de ocupação nem sempre é confirmado. “A média desse feriado é variável, visto que depende de que dia da semana cai. A média tende a ficar em 85%, dependendo também do clima”, calculou.



Não houve qualquer anúncio por parte da Prefeitura de Cabo Frio sobre mudanças nas medidas de flexibilização das atividades econômicas na cidade. Na semana passada, foram liberados os eventos esportivos ao ar livre, as atividades culturais no formato ‘drive-in’, além de circos e parques de diversão. As normas de segurança sanitária para evitar o contágio pela Covid-19 devem ser seguidas. O Terminal de Ônibus da Avenida Wilson Mendes, no Jacaré, pode funcionar com dois terços da capacidade, ou seja, em torno de 80 veículos de Turismo.