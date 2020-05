Cabo do BPM de São Gonçalo é uma das vítimas fatais da Covid-19 na corporação

De acordo com informações de companheiros de corporação, o cabo PM Cristiano Ferreira Peixoto, 34 anos, lotado no 7°BPM (São Gonçalo), passou a ser mais uma vítima fatal da Covid-19 entre agentes de Segurança Pública no Rio.

Segundo pessoas ligadas ao militar, ele faleceu na tarde de terça-feira (05), no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, onde estava internado e seu quadro se agravou devido a complicações renais. Cristiano era morador de Magé e deixou esposa e dois filhos.

