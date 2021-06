Cabo da PM é assassinado em Saquarema

Um policial militar foi assassinado a tiros, nessa segunda-feira (7), na localidade conhecida como Estrada de Bonsucesso, na cidade de Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ireno Duarte da Rosa, na corporação identificado como cabo Duarte, estava na garagem de casa quando foi atacado por dois criminosos, armados e encapuzados. Dois suspeitos já foram identificados e presos.

Segundo informações do 25º BPM (Cabo Frio), onde o militar era lotado, o crime aconteceu durante a noite de segunda. Em seguida, militares do batalhão iniciaram buscas a fim de identificar, localizar e prender os responsáveis pelo crime. Os agentes apuraram que um dos suspeitos teve desentendimentos com o policial, por conta de possíveis ciúmes do apontado como autor da relação de sua ex-mulher com a vítima.

Policiais foram à casa do suspeito, onde ele estava junto com a mãe. Foi realizada busca pessoal e, no celular dele, foram encontradas conversas dele com outro homem sobre planejamento da morte do cabo Duarte. Os policiais detiveram o suspeito e foram à casa do suposto comparsa, que seria irmão do primeiro envolvido. Ele também foi localizado pelos agentes.

Questionado, o segundo envolvido admitiu, em diálogo com os PMs, que o primeiro detido estaria planejando o assassinato do policial há pelo menos cinco meses. Segundo os policiais, ele ainda afirmou que tentou convencê-lo a não cometer o crime, mas não conseguiu mudar pensamento dele. Ainda segundo informações, o primeiro envolvido recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime. Ele foi encaminhado à 124ª DP (Saquarema), que registrou o caso.