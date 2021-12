Cabeça d’água mata três e 16 são resgatados

Três mulheres morreram e outras 16 pessoas foram resgatadas após uma cabeça d’água no Rio do Braço em Lavrinhas, São Paulo, neste domingo (12).

Começou a chover na cabeceira do rio mas os banhistas não perceberam a chegada do “paredão de água” entre as cachoeiras do Poço Azul e cachoeira da Pedreira, locais que reuniam diversas pessoas que tomavam banho de rio. Uma vítima estava desaparecida até o início da manhã desta segunda-feira (13).

A enxurrada aconteceu por volta de 12h, quando uma forte chuva concentrada atingiu o rio. Inicialmente, a Defesa Civil havia informado se tratar de uma tromba d’água, mas depois corrigiu a informação para um fenômeno chamado cabeça d’água, que ocorre após o aumento rápido do nível do rio, devido a chuvas nas cabeceiras ou em trechos mais altos.